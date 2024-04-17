15-летняя россиянка обновила рекорды страны по жиму

15-летняя жительница Дальнегорска Бабаева установила рекорды России по жиму

Жительница Дальнегорска Юстина Бабаева установила новые рекорды страныпо жиму. Соответствующий материал публикует «МК».

15-летняя россиянка приняла участие в Чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу, которые прошли в Туле. В упомянутых соревнованиях за первенство боролись более 700 спортсменов.

При этом Бабаева завоевала семь наград. «Она стала лучшей в первенстве страны среди девушек в возрасте 14-18 лет и обновила рекорды страны в жиме. Еще два рекорда покорились ей в жиме классическом — 86 и 90 килограммов», — высказались в краевом министерстве физической культуры и спорта.

В то же время еще одна спортсменка, Ангелина Константинова, также достигла успеха, получив два золота. В свою очередь, серебро и бронзу выиграл Евгений Покров.

Отмечается, что во взрослой категории победу в жиме одержал Сергей Якуш, который перевыполнил норматив мастера спорта международного класса на 30 килограммов и показал результат в 345 килограммов.

Ранее в апреле сообщалось, что боец ММА Джефф Монсон обучит спортсменов Тулы своим приемам. Он будет присутствовать на Кубке губернатора Тульской области по джиу-джитсу, который состоится в «Тула-Арене» 11 и 12 мая.