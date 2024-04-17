Глава Первого канала Эрнст поздравил Урганта с днем рождения на съемках КВН

Глава Первого канала Константин Эрнст на съемках КВН позвонил телеведущему Ивану Урганту и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщил автор и участник команды КВН «Бывшие» Константин Белевцев, также снимающий обзоры выпусков телеигры, в своем Telegram-канале «Субъективный Крафти».

Белевцев побывал на первой игре 1/4 финала Высшей лиги КВН, которая состоялась 16 апреля. По его словам, во время съемок ведущий Дмитрий Хрусталев поздравил Урганта с днем рождения. «Потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал», — рассказал он и добавил, что после этого зал начал скандировать «С днем рождения!».

Иван Ургант встретил 46-й день рождения накануне, 16 апреля.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская раскрыла судьбу студии шоу «Вечерний Ургант» в телецентре «Останкино». По ее словам, студию до сих пор не разобрали.

Передачу «Вечерний Ургант» и несколько других развлекательных шоу Первого канала перестали показывать в феврале 2022 года. Вместо них начали транслировать программы общественно-политической направленности. В сентябре того же года развлекательные передачи начали возвращаться в эфир, но «Вечерний Ургант» так и не появился в сетке вещания канала. На фоне этого периодически в сети возникали слухи о закрытии шоу, но Первый канал каждый раз опровергал эти сообщения.