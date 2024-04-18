Россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за комментариев в интернете

Против магаданца возбудили дело об оправдании терроризма за комментариев в сети

В отношении 49-летнего жителя Магадана возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за опубликованных в интернете комментариев. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, в период с 1 октября по 30 декабря 2023 года мужчина регулярно комментировал новости в одном из каналов. В публикациях в сети он призывал к совершению терактов и всячески одобрял действия террористов. Следователи обнаружили комментарии и задержали подозреваемого.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) из-за его ролика о теракте на Крымском мосту. На следующий день фигурант был арестован Сыктывкарским судом, свою вину в преступлении он не признал.

12 декабря 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал социолога на 609 тысяч рублей и освободил его в зале суда. Спустя два месяца Апелляционный военный суд ужесточил наказание и назначил ему пять лет лишения свободы. 17 апреля его начали этапировать в колонию.