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18:24, 18 апреля 2024Спорт

Слуцкого признали лучшим тренером месяца в Китае

Россиянина Леонида Слуцкого признали лучшим тренером марта в чемпионате Китая

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянина Леонида Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщается на странице клуба «Шанхай Шэньхуа» в социальной сети Weibo.

В марте «Шанхай Шэньхуа» одержал три победы в первенстве страны и не пропустил ни одного гола. Команда показала лучший старт в своей истории в чемпионате Китая.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря прошлого года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

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      Анастасия Борисова
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