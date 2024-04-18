Законность заочного ареста главы СБУ российским судом проверят

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест главы СБУ Малюка 22 апреля

Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по решению Басманного суда столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест состоится 22 апреля в 12:00 по московскому времени.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Малюка 26 марта после заявления о причастности СБУ к теракту на Крымском мосту. В середине апреля арестованный через своего адвоката подал жалобу на это решение.

Сейчас глава СБУ находится в федеральном и межгосударственном розыске. Он проходит обвиняемым по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

