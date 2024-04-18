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12:36, 18 апреля 2024Силовые структуры

Законность заочного ареста главы СБУ российским судом проверят

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест главы СБУ Малюка 22 апреля

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по решению Басманного суда столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест состоится 22 апреля в 12:00 по московскому времени.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Малюка 26 марта после заявления о причастности СБУ к теракту на Крымском мосту. В середине апреля арестованный через своего адвоката подал жалобу на это решение.

Сейчас глава СБУ находится в федеральном и межгосударственном розыске. Он проходит обвиняемым по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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