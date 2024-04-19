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14:20, 19 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил о нежелании всерьез обсуждать эстонские угрозы

Лавров: угрозы со стороны Эстонии не могут серьезно обсуждаться

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Угрозы со стороны Эстонии в отношении российских территорий не могут обсуждаться всерьез. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«То, что эстонцы грозятся разрушить озеро Байкал или там, я не знаю, завалить его скалами... Это не может серьезно обсуждаться...», — отметил он.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что заявления представителей Эстонии, Латвии и Литвы, о том, что они «направят солдат и будут воевать», показывают эволюцию НАТО от момента, когда решающее слово было за еврогарантами, до состояния, когда тон стали задавать Прибалтика, Польша, Чехия и Болгария.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что страна будет атаковать российские города, если Россия на нее нападет. По его словам, в случае атаки эстонские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».

Высказывание главы Сил обороны республики также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что он является «буйным больным».

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      Александр Курбатов
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