В Госдуме объяснили слова командующего ВС Эстонии об ударах по России

Депутат ГД Чепа назвал пиаром слова командующего ВС Эстонии об ударе по России

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал слова командующего Вооруженными силами (ВС) и силами Обороны Эстонии Мартина Херема об ударах по России глупостью и пиаром. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее Херем пригрозил ответной атакой в случае нападения России. «Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения», — сказал он.

Комментируя это заявление Чепа подчеркнул, что у Эстонии нет необходимых мощностей. По его словам, подобные высказывания говорят о несостоятельности и политическом комизме. «Абсурд, этим людям надо лечиться. Им хочется показать себя, проявить, — объяснил политик. — Это было сказано для пиара».

Заявление Херема также прокомментировала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая назвала командующего ВС Эстонии буйным больным.

В марте Херем также высказался о необходимости Эстонии удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять России. По его словам, страна должна быть готова к тому, чтобы в случае конфликта одержать победу через «дни и недели».