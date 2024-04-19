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13:05, 19 апреля 2024Россия

В Госдуме объяснили слова командующего ВС Эстонии об ударах по России

Депутат ГД Чепа назвал пиаром слова командующего ВС Эстонии об ударе по России
Мартин Херем

Мартин Херем. Фото: EERO VABAMÃ„GI / imago stock&people / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал слова командующего Вооруженными силами (ВС) и силами Обороны Эстонии Мартина Херема об ударах по России глупостью и пиаром. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее Херем пригрозил ответной атакой в случае нападения России. «Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения», — сказал он.

Комментируя это заявление Чепа подчеркнул, что у Эстонии нет необходимых мощностей. По его словам, подобные высказывания говорят о несостоятельности и политическом комизме. «Абсурд, этим людям надо лечиться. Им хочется показать себя, проявить, — объяснил политик. — Это было сказано для пиара».

Заявление Херема также прокомментировала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая назвала командующего ВС Эстонии буйным больным.

В марте Херем также высказался о необходимости Эстонии удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять России. По его словам, страна должна быть готова к тому, чтобы в случае конфликта одержать победу через «дни и недели».

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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