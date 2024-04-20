Российские летчики сбросят на позиции ВСУ особые авиабомбы

РЕН ТВ: на позиции ВСУ сбросят бомбы ФАБ-1500 с надписями «За Семена Еремина»

Российские летчики собираются сбросить на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) особые авиабомбы. Они намерены применить ФАБ-1500 с надписью «За Семена Еремина», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

Уточняется, что уже подготовлены четыре бомбы с соответствующей фразой на корпусе.

20 апреля стало известно, что военный корреспондент Семен Еремин попал под удар украинского FPV-дрона в зоне специальной военной операции во время подготовки репортажа, спасти его не удалось.

Еремин работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022-го. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В марте Министерство обороны России сообщило об увеличении в два раза выпуска бомб ФАБ-1500 и начале массового производства ФАБ-3000. Китайский военный обозреватель Шао Юнлин заявил, что российская авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) несет критическую угрозу украинским войскам.

