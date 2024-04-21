Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

Президент Швейцарии Амхерд написала Путину письмо вскоре после его переизбрания

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания на пост главы государства. Об этом Blick сообщил официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренцо Фришкнехт.

По информации издания, в послании не было поздравлений в связи с победой на выборах, однако оно «затрагивало несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России» и призывало к диалогу в трудные времена. Кроме того, в нем содержались соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», а также в адрес пострадавших от наводнений.

В письме Амхерд подчеркнула, что уважение закрепленных в Уставе ООН норм международного права и принципов должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

16 апреля Путин получил удостоверение президента на новый срок полномочий

Выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта, впервые в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования почти в трети регионов страны. В президентской гонке победил Владимир Путин, он набрал 87,28 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

16 апреля глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий.

Элла Александровна, спасибо вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня Владимир Путин президент России

После победы на выборах Путин заявил, что результат прошедшего в России голосования демонстрирует позицию общества. «Ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов», — сказал Путин, обращаясь к гражданам. Это выражает отношение людей к власти в целом, подчеркнул он.

В России заявили о потере доверия к Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия потеряла доверие к Швейцарии как к надежному и добросовестному посреднику в международных делах.

«Мы неоднократно заостряли внимание швейцарской стороны на том, что безответственное следование откровенно недружественному курсу коллективного Запада в отношении России идут вразрез с декларируемым нейтралитетом», — отметила Захарова.

По ее словам, швейцарская сторона к словам Москвы так и не прислушалась.

