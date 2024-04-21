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15:18, 21 апреля 2024Мир

Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

Президент Швейцарии Амхерд написала Путину письмо вскоре после его переизбрания
Виола Амхерд

Виола Амхерд. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания на пост главы государства. Об этом Blick сообщил официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренцо Фришкнехт.

По информации издания, в послании не было поздравлений в связи с победой на выборах, однако оно «затрагивало несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России» и призывало к диалогу в трудные времена. Кроме того, в нем содержались соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», а также в адрес пострадавших от наводнений.

В письме Амхерд подчеркнула, что уважение закрепленных в Уставе ООН норм международного права и принципов должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

16 апреля Путин получил удостоверение президента на новый срок полномочий

Выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта, впервые в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования почти в трети регионов страны. В президентской гонке победил Владимир Путин, он набрал 87,28 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

16 апреля глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий.

Элла Александровна, спасибо вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня

Владимир Путинпрезидент России

После победы на выборах Путин заявил, что результат прошедшего в России голосования демонстрирует позицию общества. «Ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов», — сказал Путин, обращаясь к гражданам. Это выражает отношение людей к власти в целом, подчеркнул он.

В России заявили о потере доверия к Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия потеряла доверие к Швейцарии как к надежному и добросовестному посреднику в международных делах.

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«Мы неоднократно заостряли внимание швейцарской стороны на том, что безответственное следование откровенно недружественному курсу коллективного Запада в отношении России идут вразрез с декларируемым нейтралитетом», — отметила Захарова.

По ее словам, швейцарская сторона к словам Москвы так и не прислушалась.

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      Варвара Кошечкина
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