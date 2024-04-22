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11:33, 22 апреля 2024Россия

В России высказались о возможном изъятии российских активов в ЕС вслед за США

Депутат Журова усомнилась в изъятии российских активов в ЕС вслед за США
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Странам Евросоюза нужны основания для изъятия российских активов в пользу Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможной конфискации средств Москвы европейцами вслед за США.

«Все равно должны быть основания, в том числе судебные. Я не думаю, что просто возьмут и у всех с русскими фамилиями начнут блокировать [счета]. Хотя понятно, что отчасти происходят разнообразные проблемы у людей, у которых есть [зарубежные] счета — нужно доказывать источник, откуда у тебя деньги. Это должны быть суды, я не верю, что будут просто отправлять деньги без суда и следствия на Украину. Это будет странный прецедент, дающий неправильные сигналы мировому сообществу», — сказала депутат.

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20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Инициативу поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон ответит за это решение. «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения», — сказал он. По мнению представителя Кремля, это навредит имиджу США и отпугнет иностранных инвесторов страны.

После начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины западные страны заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов. Это около половины золотовалютных резервов Банка России, отмечал министр финансов Антон Силуанов.

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