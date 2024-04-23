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11:16, 23 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего замруководителя ФТС России Елену Ягодкину оставили в СИЗО

В Москве суд оставил в СИЗО экс-замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московский городской суд оставил в СИЗО заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Басманный суд столицы отправил Ягодкину под стражу до 26 мая, однако она решила оспорить его постановление в Мосгорсуде. Вышестоящая инстанция оставила жалобу чиновницы без удовлетворения.

Замглавы ФТС задержали 26 марта, а 27 марта ее арестовали. Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, ее подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с начислением таможенных пошлин.

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