Тарасова объяснила сравнение российской фигуристки с говном

Тарасова назвала сравнение фигуристки Талалайкиной с говном своим мнением

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила сравнение российской фигуристки Марии Талалайкиной с говном. Ее слова приводит Metaratings.

По словам специалиста, она выразила свое мнение. «А что болельщикам не понравилось? Вы знаете фигуристку Талалайкину? Ничего вы не знаете: ни под какую музыку она каталась, ничего», — заявила Тарасова.

Ранее на слова Тарасовой отреагировала сама Талалайкина. Спортсменка заявила, что не хочет лезть в критику. Она отметила, что наслаждалась каждой тренировкой и прокатом.

18 апреля Тарасова высмеяла Талалайкину. По словам тренера, 21-летнюю спортсменку мало кто запомнил. «Вы что, за каждым говном следите, что ли», — поинтересовалась она.