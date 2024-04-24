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19:10, 24 апреля 2024Спорт

Тарасова объяснила сравнение российской фигуристки с говном

Тарасова назвала сравнение фигуристки Талалайкиной с говном своим мнением

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» 

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила сравнение российской фигуристки Марии Талалайкиной с говном. Ее слова приводит Metaratings.

По словам специалиста, она выразила свое мнение. «А что болельщикам не понравилось? Вы знаете фигуристку Талалайкину? Ничего вы не знаете: ни под какую музыку она каталась, ничего», — заявила Тарасова.

Ранее на слова Тарасовой отреагировала сама Талалайкина. Спортсменка заявила, что не хочет лезть в критику. Она отметила, что наслаждалась каждой тренировкой и прокатом.

18 апреля Тарасова высмеяла Талалайкину. По словам тренера, 21-летнюю спортсменку мало кто запомнил. «Вы что, за каждым говном следите, что ли», — поинтересовалась она.

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      Алексей Гусев
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