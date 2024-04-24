Тарасова отреагировала на обвинение Слуцкой в применении допинга

Тарасова назвала дурой Обласову, обвинившую Слуцкую в применении допинга

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на обвинение двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой в применении допинга со стороны экс-фигуристки Кристины Обласовой. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала сделавшую заявление бывшую спортсменку дурой. «Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Безобразие какое, ее надо привлечь к ответственности», — заявила Тарасова.

Ранее на обвинения отреагировала Слуцкая. Она подчеркнула, что не знает Обласову и не хочет комментировать заявления «ноунеймов».

Ранее Обласова заявила, что Слуцкая в молодости по непонятным причинам стала астматиком. После этого, по словам экс-фигуристки, ей разрешили принимать запрещенные препараты.