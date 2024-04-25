Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА рассказал об отношении к россиянам в Финляндии

Бывший футболист ЦСКА Попович заявил, что проблем в общении в Финляндии нет

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал, как в Финляндии относятся к россиянам. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что в местной прессе часто встречается негатив в адрес людей из России, однако в личном общении проблем не возникает. «Тем более нас тут все знают. Все нормально и спокойно», — добавил он.

Попович выступал за ЦСКА и Спартак в 90-е. В 1992 году он переехал в Финляндию, где возглавлял местную команду «Ильвес», а также молодежку клуба «Хака».

В 2022 году белорусский вратарь Константин Шостак рассказал об опыте выступления за клуб ЮП в чемпионате Финляндии. Он сообщил, что не смог привыкнуть к очень дорогому такси и высоким ценам на бензин в Финляндии.

