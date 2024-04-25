Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
Сегодня
18:15 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Ахмат
Сегодня
20:30 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Интер М
28 апреля
13:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|34-й тур
Ювентус
27 апреля
19:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|34-й тур
16:18, 25 апреля 2024Спорт

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА рассказал об отношении к россиянам в Финляндии

Бывший футболист ЦСКА Попович заявил, что проблем в общении в Финляндии нет
Валерий Попович

Валерий Попович. Фото: Petteri Lehtonen / Wikimedia

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович рассказал, как в Финляндии относятся к россиянам. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что в местной прессе часто встречается негатив в адрес людей из России, однако в личном общении проблем не возникает. «Тем более нас тут все знают. Все нормально и спокойно», — добавил он.

Попович выступал за ЦСКА и Спартак в 90-е. В 1992 году он переехал в Финляндию, где возглавлял местную команду «Ильвес», а также молодежку клуба «Хака».

В 2022 году белорусский вратарь Константин Шостак рассказал об опыте выступления за клуб ЮП в чемпионате Финляндии. Он сообщил, что не смог привыкнуть к очень дорогому такси и высоким ценам на бензин в Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

      На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше