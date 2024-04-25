«Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

Замглавы Минобороны Иванова могли арестовать из-за генерала ГРУ Алексеева

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев долго боролся с арестованным замглавы Министерства обороны Тимуром Ивановым. Об этом сообщил российский политолог Сергей Марков.

По его словам, именно собранные Алексеевым факты сыграли решающую роль в задержании Иванова. Уточняется, что генерал является одним из самых результативных военачальников в российском оборонном ведомстве.

При этом также появилась информация, что важнейший пакет сведений об арестованном замглавы Минобороны следователи получили не из военных структур, а от гражданских лиц.

В свою очередь, источник «Коммерсанта» утверждает, что в основу уголовного дела легли материалы из контрольного управления главы государства, подразделения администрации президента России. 23 апреля, рассмотрев их и рапорт сотрудников ФСБ о признаках преступления, следователь управления по особо важным делам вынес постановление о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ.

Сергей Марков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Тимур Иванов, получивший в 2016 году назначение на пост замминистра обороны, был ответственен за работу военно-строительного комплекса. Сотрудники правоохранительных органов задержали его вечером во вторник, 23 апреля, на рабочем месте. Сейчас чиновник находится в СИЗО «Лефортово».

Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Эквивалент вменяемой арестованному взятки в результате оказания разных услуг может превысить один миллиард рублей. В указанную сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, начиная от строительства дома и заканчивая оплатой необходимых ему вещей различного рода.

По данным источника ТАСС, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности Иванова. Официального заявления оборонного ведомства на этот счет пока не поступало.

Суд Москвы арестовал имущество, активы и счета чиновника, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей.

Замглавы Минобороны отказался признать вину и счел расследование незаконным

Иванов отрицает свою вину. Его адвокат Денис Балуев утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.

По словам адвоката Мурада Мусаева, обвинение связано с событиями пятилетней давности и не имеет отношения к специальной военной операции или курируемым замглавы ведомства стройкам. Защитник отметил, что речь идет о строительных работах, якобы безвозмездно произведенных подрядчиками Минобороны в интересах фигуранта.

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

«Тимур Вадимович полагает, что это обвинение стало результатом информационной кампании, развернутой против него в недавнем прошлом. Очевидно, кто-то из серьезных недоброжелателей господина Иванова решил воспользоваться этим для его низвержения», — добавил Мусаев.

Он уточнил, что Иванов надеется на восстановление справедливости в результате расследования уголовного дела.

Как сообщил «Коммерсантъ», фигурант и трое его защитников настаивают на незаконности проводимого расследования.

Они подчеркивают, что несмотря на то, что Иванов является гражданским служащим, он замещает должность одного из руководителей оборонного ведомства, а следовательно, его уголовное преследование должно осуществляться не Главным следственным управлением Следственного комитета России, а Главным военным следственным управлением комитета. Они также настаивают на том, что в его действиях нет состава преступления.