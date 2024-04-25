Кум арестованного заместителя Шойгу владел пентхаусом за 600 миллионов рублей

Кум замглавы Минобороны Иванова владел пентхаусом у Третьяковки за ₽600 млн

Кум замглавы Минобороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, владел дорогостоящим пентхаусом в центре Москвы. Это выяснил Telegram-канал Shot.

Сергею Бородину принадлежат апартаменты премиум-класса в «Кадашевских палатах». Комплекс располагается в реконструированном особняке XVIII века рядом с Третьяковской галереей. Квартира занимает 600 квадратных метров и оценивается в 600 миллионов рублей.

Кроме того, в 2019 году родственник заместителя Шойгу приобрел загородный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковной деревне Липки. Через два года Бородин обзавелся еще 12 участками в элитном поселке Панкратово в Тверской области. Общая площадь купленной им земли составляет 16 тысяч «квадратов».

Как удалось узнать журналистам, на Бородина также были зарегистрированы два автомобиля: Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Вместе с бывшей супругой Иванова он владел микрофинансовой компанией. К началу расследования Бородин успел избавиться как от машин, так и от бизнеса.

Ранее СМИ сообщали, что Иванов также владеет городской усадьбой Волконской — фон Мекка постройки XIX века. Однако, как оказалось, дом записан на личного водителя его бывшей жены. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале именно этого особняка обитал персонаж его романа «Мастер и Маргарита» — Мастер. Фактически Иванов проживал в особняке на Рублевке стоимостью один миллиард рублей.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося мозговым центром Российских Вооруженных сил. Сергея Бородина подозревают в соучастии.