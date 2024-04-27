Судью баскетбольной Евролиги поймали на краже одеколона в аэропорту

Судью баскетбольной Евролиги Болтаузера поймали на краже одеколона в аэропорту

Словенского баскетбольного арбитра Матея Болтаузера, обслуживающего матчи Евролиги, поймали на краже одеколона в аэропорту Белграда. Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошел в магазине Duty Free в декабре прошлого года. Рефери взял с полки флакон парфюма Tom Ford стоимостью 221 евро и ушел, не оплатив его. Инцидент попал на видео, служба безопасности аэропорта задержала Болтаузера.

Судья признал вину и раскаялся в содеянном, от комментариев он отказался. 49-летний Болтаузер работает на матчах Евролиги — главного клубного европейского баскетбольного турнира — с 2003 года. После огласки случившегося в СМИ организаторы соревнований открыли в отношении рефери дисциплинарное дело.

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские клубы от турнира. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты аннулировали.