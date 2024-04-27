Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 27 апреля 2024Россия

В Крыму объяснили опасность поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине

Постпред Крыма Мурадов: поставленные ВСУ ракеты ATACMS опасны для полуострова

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Global Look Press

Поставки США дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасны для полуострова, потому что ракеты могут быть применены для ударов по городам региона и Крымскому мосту. Об этом заявил зампредседателя Совета министров полуострова, крымский постпред при президенте России Георгий Мурадов, его цитируют «Известия».

Так он прокомментировал информацию о том, что ракеты ATACMS тайно отправили на Украину. По сообщению Politico, США включили их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Газета The New York Times уточняла, что Киев получил более 100 таких ракет и уже успел использовать их в ходе боевых действий против России.

«Мы понимаем, что ракеты могут поражать и крымские города, и Крымский мост (...). Мы не сомневаемся в надежности наших ПВО, но новая угроза очевидна», — сказал крымский политик.

По его мнению, передача Украине ракет угрожает другим городам, которые не находятся в зоне проведения спецоперации. Логика и законы конфликта на Украине при этом показывают, что в случае применения ATACMS для ударов вглубь страны Киев ждет жесткий ответ со стороны российских военнослужащих.

До этого председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя одобрение поставок ATACMS, заявил, что США перешли рамки дозволенного. В свою очередь, сенатор Сергей Цеков счел, что защита Крыма от ударов беспилотников разных типов и ракет, в том числе американских ATACMS, находится на очень высоком уровне.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

      Раскрыто отношение французских офицеров к России

      Французский генерал раскритиковал заявления Украины насчет помощи Запада

      Минобороны заявило о перехвате за ночь 68 дронов ВСУ над двумя регионами России

      В Крыму объяснили опасность поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине

      Подросток с ножом напал на мужчину в российском супермаркете

      Российские десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми

      Появились подробности об атаках дронов ВСУ на нефтезавод Кубани

      В Молдавии назвали условие принятия страны в Евросоюз

      Посольство в Лондоне оценило слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше