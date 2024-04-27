В Крыму объяснили опасность поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине

Постпред Крыма Мурадов: поставленные ВСУ ракеты ATACMS опасны для полуострова

Поставки США дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасны для полуострова, потому что ракеты могут быть применены для ударов по городам региона и Крымскому мосту. Об этом заявил зампредседателя Совета министров полуострова, крымский постпред при президенте России Георгий Мурадов, его цитируют «Известия».

Так он прокомментировал информацию о том, что ракеты ATACMS тайно отправили на Украину. По сообщению Politico, США включили их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Газета The New York Times уточняла, что Киев получил более 100 таких ракет и уже успел использовать их в ходе боевых действий против России.

«Мы понимаем, что ракеты могут поражать и крымские города, и Крымский мост (...). Мы не сомневаемся в надежности наших ПВО, но новая угроза очевидна», — сказал крымский политик.

По его мнению, передача Украине ракет угрожает другим городам, которые не находятся в зоне проведения спецоперации. Логика и законы конфликта на Украине при этом показывают, что в случае применения ATACMS для ударов вглубь страны Киев ждет жесткий ответ со стороны российских военнослужащих.

До этого председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя одобрение поставок ATACMS, заявил, что США перешли рамки дозволенного. В свою очередь, сенатор Сергей Цеков счел, что защита Крыма от ударов беспилотников разных типов и ракет, в том числе американских ATACMS, находится на очень высоком уровне.