Страна.ua: в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремели взрывы на фоне объявления воздушной тревоги во всей Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на местные источники.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — отмечено в сообщении, которое опубликовано после воздушной тревоги, объявленной в Одесской области с 18:24 по московскому времени.

Ранее о взрывах было объявлено в Харькове. Серия взрывов прозвучала в самом городе и по Харьковской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный передавал об авиаударе по военным складам в Липцах, откуда наносились удары по Белгороду.

Также взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Вместе с тем в городе о воздушной тревоге объявлено не было.