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21:50, 29 апреля 2024Мир

В России ответили на заявление Блинкена о переговорах по Украине

Захарова: Россия в 2022 году подтверждала готовность к переговорам по Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о надеждах Вашингтона на переговоры с Москвой для окончания конфликта на Украине, напомнила, что РФ еще в 2022 году подтверждала готовность конструктивно откликнуться на предложения по диалогу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Также в ответ на слова Блинкена Захарова указала, что Москва еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские договоренности и их закрепление в виде резолюции Совета безопасности ООН, но «именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры с Россией».

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что Блинкен не хочет вспоминать «о том, что именно союзники США — Франция и Германия — будучи членами Нормандского формата, намеренно проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона готова сесть за стол переговоров с Москвой. По его словам, президент России Владимир Путин способен завершить конфликт на Украине.

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      Марина Совина
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