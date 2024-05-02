Критик назвал идеально подходящую для «Евровидения» российскую звезду

Критик Бабичев назвал Полину Гагарину идеальным кандидатом на «Евровидение»

Музкальный критик Евгений Бабичев назвал идеально подходящую для участия в конкурсе «Евровидение» российскую звезду. Его слова приводит The Voice.

По мнению Бабичева, идеальным кандидатом для участия в музыкальном состязании можно назвать Полину Гагарину. Критик пояснил, что народные мотивы в песнях исполнительницы всегда очень востребованы на «Евровидении». При этом музыку Гагариной можно назвать достаточно современной, отметил он.

«Я на "Евровидение" катался с 2007 года. И еще во время первой поездки, когда конкурс проходил в Финляндии, все эксперты, журналисты говорили: "Нам от России, Беларуси, Украины нужны фирменные истории — то, что будет отражать вашу культуру. Нужны фолк-мотивы, фолк-инструмент"», — вспомнил Бабичев.

В 2022 году Россия была исключена из Европейского вещательного союза, что сделало невозможным участие страны в «Евровидении».

Ранее участнице «Евровидения-2024» из Израиля Эден Голан начали поступать угрозы. До этого в Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа.