Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:27, 2 мая 2024Культура

Критик назвал идеально подходящую для «Евровидения» российскую звезду

Критик Бабичев назвал Полину Гагарину идеальным кандидатом на «Евровидение»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музкальный критик Евгений Бабичев назвал идеально подходящую для участия в конкурсе «Евровидение» российскую звезду. Его слова приводит The Voice.

По мнению Бабичева, идеальным кандидатом для участия в музыкальном состязании можно назвать Полину Гагарину. Критик пояснил, что народные мотивы в песнях исполнительницы всегда очень востребованы на «Евровидении». При этом музыку Гагариной можно назвать достаточно современной, отметил он.

«Я на "Евровидение" катался с 2007 года. И еще во время первой поездки, когда конкурс проходил в Финляндии, все эксперты, журналисты говорили: "Нам от России, Беларуси, Украины нужны фирменные истории — то, что будет отражать вашу культуру. Нужны фолк-мотивы, фолк-инструмент"», — вспомнил Бабичев.

В 2022 году Россия была исключена из Европейского вещательного союза, что сделало невозможным участие страны в «Евровидении».

Ранее участнице «Евровидения-2024» из Израиля Эден Голан начали поступать угрозы. До этого в Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      В Эстонии допустили прекращение помощи США Украине

      В Дагестане неожиданно раскопали останки древних людей

      Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в Россию

      Популярную юмористку оскорбили из-за шутки про российский город

      Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери»

      Раскрыта эффективность ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО против ВСУ

      Турист устроил фотосъемку с дрона и нарвался на арест

      В России назвали истинные цели конференции по Украине в Швейцарии

      Стало известно об ударах по складам с дальнобойными ракетами на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше