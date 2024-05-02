Стали известны подробности рассмотрения дела Промеса

AT5: слушание по апелляции игрока «Спартака» Промеса назначили на 20 сентября

Объявлена дата слушаний по делу футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Подробности судебного процесса стали известны AT5.

Первое слушание по апелляции игрока на приговор нидерландского суда назначено на 20 сентября 2024 года. В прокуратуре Нидерландов выразили надежду на то, что Промес будет лично присутствовать на заседании.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Дело о ДТП было закрыто 1 мая.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.