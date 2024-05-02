Власти раскрыли подробности атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Администрация Северского района Кубани: при атаке дронов никто не пострадал

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщили в администрации Северского района, передает РИА Новости.

«В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры — никаких повреждений нет», — раскрыли подробности атаки власти района.

В ночь на четверг, 2 мая, над Кубанью сбили три беспилотника. Очевидцы ночью сообщали о звуках взрывов в районе поселка Афипский. Дроны, сбитые в регионе, предварительно, направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода. В сети также появилось видео, на котором слышны звуки взрывов.

Всего, по данным Минобороны, этой ночью 12 дронов ВСУ пытались атаковать пять регионов России. Пять беспилотников самолетного типа перехватили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.