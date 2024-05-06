Мировым контейнерным перевозкам спрогнозировали серьезные сбои

Maersk: 15-20 процентов судов будут избегать Красного моря из-за атак хуситов

Во втором квартале 2024 года почти каждое пятое торгово-логистическое судно будет вынуждено избегать акватории Красного моря из-за продолжающихся ракетных обстрелов со стороны хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку аналитиков судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S.

Из-за обострения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС от 15 до 20 процентов контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут огибать Африканский континент с юга вместо прохода через Суэцкий канал. По данным Bloomberg Intelligence, с ноября 2023 года около 80 процентов логистических перевозок через обстреливаемый маршрут были прерваны из-за атак хуситов в Красном море.

Ранее сотрудники крупнейшего контейнерного перевозчика в мире спрогнозировали затягивание конфликта на Ближнем Востоке как минимум до второй половины 2024 года, а возможно и до конца декабря. На этом фоне ставки на маршрутах из Китая в восточную часть Средиземноморья за последнюю неделю выросли на 3 процента, что стало самым стремительным приростом с середины января. Подобную динамику эксперты связали с возможной нехваткой провозных мощностей.

Обострение кризиса уже привело к резкому сокращению морских перевозок через Суэцкий канал. Так, по итогам февраля показатель упал на 55 процентов в годовом выражении. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что нынешний кризис на Ближнем Востоке может привести к сложной гуманитарной обстановке в регионе.