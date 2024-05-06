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16:38, 6 мая 2024Спорт

Оргкомитет Олимпиады сделал заявление о недопуске волонтеров из России к Играм

Оргкомитет Игр-2024 опроверг причастность к недопуску волонтеров из России к ОИ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Оргкомитет летних Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже сделал заявление о недопуске к турниру волонтеров из России. Комментарий приводит РИА Новости.

Оргкомитет опроверг причастность к отказу добровольцам. «Характер [решений] означает, что мы обязаны исключить из программы волонтеров любого человека, не получившего необходимый допуск. Процесс проверки распространяется на весь персонал "Парижа-2024", а также на всех аккредитованных участников Игр, в частности, волонтеров», — отмечается в заявлении.

30 апреля стало известно, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на ОИ-2024 от более чем 20 российских волонтеров. Позднее добровольцы рассказали, что планируют обратиться к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену. «Мы собирались на Олимпиаде работать, а не обсуждать политику», — подчеркнула одна из претенденток.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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