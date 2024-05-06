Стало известно о радикальных взглядах фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои хотел уехать в Сирию

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 24-летний уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои (внесен в список террористов и экстремистов) планировал уехать в Сирию и был приверженцем радикального течения ислама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, обвиняемый считал, что нужно бороться с теми, кто не разделяет его религиозные взгляды, при помощи оружия. Он также планировал поехать в Сирию, чтобы противостоять местным правительственным войскам и Вооруженным силам России.

Ранее Московский городской суд признал законным его арест. Лутфуллои свою вину признал частично.

Лутфуллои стал девятым фигурантом этого дела. Мужчину задержали 28 марта. Он проходит обвиняемым по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, уроженец Таджикистана участвовал в финансировании террористов. Суд отправил его под стражу до 22 мая.