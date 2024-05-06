Тушивший «Крокус» пожарный описал возможный сценарий поджога концертного зала

Тушивший «Крокус» пожарный Пытляк: зал, скорее всего, подожгли в районе кровли

Сотрудник пожарной охраны Денис Пытляк, который спасал посетителей из охваченного огнем «Крокус Сити Холла», описал возможный сценарий поджога концертного зала. Его слова приводит РБК.

«Не могло так получиться, что зал загорелся и подхватилась крыша, поэтому, скорей всего, поджог был также совершен в районе кровли. Сотрудник охраны потом рассказал нам, что, когда были слышны выстрелы в фойе, с крыши уже тянул дым», — рассказал тушивший здание пожарный.

Информацию об этом прокомментировал и источник издания в МЧС. По его словам, в районе кровли появился дым, после чего началось открытое горение. Пытляк, в свою очередь, подчеркнул, что к моменту возгорания кровли огонь не распространился так сильно, чтобы затронуть верхнюю часть концертного зала.

Раскрывая детали спасательной операции в «Крокусе», Пытляк вспоминал, что в первый час работы специалисты тушили пожар только в зрительном зале — они сосредоточились на очагах возгорания, среди которых был стоявший на сцене рояль, кресла в зале и стены. Посетители, по словам сотрудника пожарной охраны, были дезориентированы дымом и заблокированы огнем. В зале было 13 открытых эвакуационных выходов, но они не были задействованы из-за стрельбы — люди в основном пытались спастись через сцену и по техническим коридорам.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.