Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 6 мая 2024Россия

Тушивший «Крокус» пожарный описал возможный сценарий поджога концертного зала

Тушивший «Крокус» пожарный Пытляк: зал, скорее всего, подожгли в районе кровли

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудник пожарной охраны Денис Пытляк, который спасал посетителей из охваченного огнем «Крокус Сити Холла», описал возможный сценарий поджога концертного зала. Его слова приводит РБК.

«Не могло так получиться, что зал загорелся и подхватилась крыша, поэтому, скорей всего, поджог был также совершен в районе кровли. Сотрудник охраны потом рассказал нам, что, когда были слышны выстрелы в фойе, с крыши уже тянул дым», — рассказал тушивший здание пожарный.

Информацию об этом прокомментировал и источник издания в МЧС. По его словам, в районе кровли появился дым, после чего началось открытое горение. Пытляк, в свою очередь, подчеркнул, что к моменту возгорания кровли огонь не распространился так сильно, чтобы затронуть верхнюю часть концертного зала.

Материалы по теме:
«Они были в этом ужасе» Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
«Они были в этом ужасе»Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
2 апреля 2024
«Спотыкалась об угоревших» Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
«Спотыкалась об угоревших»Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
29 марта 2024
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024

Раскрывая детали спасательной операции в «Крокусе», Пытляк вспоминал, что в первый час работы специалисты тушили пожар только в зрительном зале — они сосредоточились на очагах возгорания, среди которых был стоявший на сцене рояль, кресла в зале и стены. Посетители, по словам сотрудника пожарной охраны, были дезориентированы дымом и заблокированы огнем. В зале было 13 открытых эвакуационных выходов, но они не были задействованы из-за стрельбы — люди в основном пытались спастись через сцену и по техническим коридорам.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Названо главное политическое последствие ядерных учений России

      Еще два украинских БПЛА сбили над Белгородской областью

      Курс доллара опустился до минимума с начала весны

      В ЕС угрозы удара по Крыму оправдали правом Киева на самооборону

      Посол Польши отказался присутствовать на инаугурации Путина

      В российском министерстве прошли обыски из-за жалобы на одного из сотрудников

      МВД России переобъявило в розыск Невзорова и экс-замминистра энергетики России

      В Госдуме захотели провести шашлычную амнистию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше