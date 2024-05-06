Пожарный раскрыл детали операции по спасению людей из горящего «Крокуса»

Пожарный о спасении людей из «Крокуса»: зрители оказались дезориентированы дымом

Сотрудник пожарной охраны Денис Пытляк, который спасал посетителей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта, раскрыл детали операции. Его слова приводит РБК.

Мужчина рассказал, что вернулся к «Крокусу» спустя примерно 15 минут после начала стрельбы. До этого он с коллегами, как и положено, отслеживал запуск посетителей, проводил обход и выставлял на дежурство цистерну для тушения пожара в случае возникновения огня.

К 20:15 — спустя 15 минут после начала пожара — сотрудники МЧС уже проложили рукав, который подает воду от автоцистерну, в ворота за пространством сцены, где происходит загрузка и выгрузка декораций. К этому времени на месте работали специалисты 310-й пожарной части, относящаяся к Мособлпожспасу — они проводили эвакуацию посетителей. Через пять минут на место теракта для тушения пожара прибыли специалисты с еще двумя автоцистернами и одной лестницей.

По словам пожарного, к моменту прибытия на место первых сотрудников МЧС пожар уже был такой площади, что его было невозможно потушить одним гидрантом, подключенным к проложенной внутрь здания линии. В первый час работы специалисты тушили пожар только в зрительном зале — они сосредоточились на очагах возгорания, среди которых стоявший на сцене рояль, кресла в зале и стены.

Пытляк вспоминает, что в зал невозможно было пройти, поэтому приоритетом для пожарных стало спасение оставшихся внутри «Крокуса» людей. Посетители были дезориентированы дымом и заблокированы огнем, сказал пожарный, подчеркнув, что в зале было 13 открытых эвакуационных выходов. Они, по его словам, не были задействованы из-за стрельбы — люди в основном пытались спастись через сцену и по техническим коридорам.

Я пытался пробиться в кабинки в туалете третьего этажа (...). Они [люди] прятались явно не от дыма, а от стрельбы. Люди лежали семьями в обнимку Денис Пытляк Сотрудник пожарной охраны «Крокуса»

Сотрудник пожарной охраны рассказал, что двух женщин удалось спасти благодаря тому, что с ними снаружи поддерживал связь их родственник. Чтобы вытащить посетительниц, в туалет по эвакуационной лестнице провели звено из пяти человек — там обнаружили еще двух живых посетительниц.

Юристы ранее подали в Следственный комитет (СК) новое заявление от имени 19 родственников жертв и пострадавших при теракте в «Крокусе». Они предполагают, что материалы, которыми были отделаны стены концертного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара. Они, предварительно, также обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма. Специалисты уже приступили к пожарной экспертизе.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.