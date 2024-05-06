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20:33, 6 мая 2024Забота о себе

Врач перечислила неочевидные причины частых ночных пробуждений

Эндокринолог Янг рассказала, что причиной ночных пробуждений может быть анемия

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Причиной частых ночных пробуждений может быть анемия, паразитоз, позывы в туалет, рассказала эндокринолог Екатерина Янг. Мешающие ночному отдыху неочевидные факторы врач перечислила в Telegram-канале.

Янг объяснила, что при анемии здоровому сну препятствуют холодные руки и ноги. С этим заболеванием также связан синдром беспокойных ног. Пациент с синдромом не может спать, так как стремится двигаться, чтобы облегчить проявление неприятных ощущений.

Мешать полноценному отдыху может и хроническая интоксикация, продолжила доктор. В этом случае организму не хватает энергии на процессы детоксикации, из-за чего начинают происходить различные реакции, мешающие сну. Если человеку удается поспать, то сон имеет неглубокий характер и не позволяет отдохнуть и восстановить силы.

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Зачастую организм использует мочеиспускание как дополнительный способ избавиться от токсинов, и человек просыпается по несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет.

Из-за пищевой непереносимости ночью может возникать кожный зуд, повышаться пульс и развиваться приступы тревоги. Некоторым людям не позволяет выспаться зуд в области заднего прохода, вызванный заражением паразитами

Екатерина Янгэндокринолог

Повышенный пульс, панические атаки вкупе с холодным потом также могут нарушать ночной отдых. Эти симптомы развиваются у людей с нарушением работы надпочечников. Кроме того, у людей с перепадами уровня сахара в крови ночью может возникать желание поесть, сказала эндокринолог.

Прерывистый сон может развиться уже после 35 лет при нехватке гормона прогестерона. Однако чаще остальных с проблемой сталкиваются во время перименопаузы и менопаузы

Ранее Янг рассказала, как с помощью определенных продуктов уменьшить тягу к сладкому. По ее словам, миндаль и ягоды помогают побороть желание есть сладости.

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      Вера Владзиевская
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