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12:44, 6 мая 2024Мир

Названо условие отказа Байдена от участия в выборах президента США

Политолог Дудаков допустил замену Байдена на выборах на Камалу Харрис

Фото: Rod Lamkey / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вбросы о том, что кто-то заменит нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, слышны на протяжении последних полутора лет, но никакой замены американского лидера не происходит, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил условия для замены Байдена накануне выборов, назвал возможную кандидатуру для рокировки, а также оценил шансы экс-президента США Дональда Трампа на победу в случае, если нынешний лидер сойдет с дистанции.

Ранее Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники в Демократической партии США о том, что Байден может объявить о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложить выдвинуть вместо него кандидатуру супруги бывшего американского лидера США Барака Обамы Мишель.

Политолог усомнился в замене Байдена на другого кандидата. «Он уже победил на праймериз, у него есть карт-бланш от избирателей Демпартии, и я сильно сомневаюсь, что на партийном съезде кто-то будет Байдена менять, хоть у него конечно есть определенные проблемы, низкие рейтинги и так далее, но тем не менее он победил на праймериз, и как-то красиво и легитимно это сделать будет крайне сложно. Теоретически как-то по закону это провести по правилам партийного съезда, наверное, еще возможно, но это настолько сильно подорвет позиции Демпартии, что не избранный никем кандидат выдвигается на выборы, что я сильно сомневаюсь, что это будет», — высказался Дудаков.

По его мнению, если Байдена кто-то заменит таким образом, это будет гарантировать победу Трампа. «Как мы видим у Трампа неплохие шансы на победу, учитывая, что он обходит Байдена по рейтингам на текущий момент, и последние опросы показывают, что Трамп лидирует в 7 ключевых колеблющихся штатах на выборах: это и Аризона, и Пенсильвания, и Мичиган, и Висконсин, и Джорджия, и Северная Каролина и так далее», — поделился собеседник «Ленты.ру».

То, что эти вбросы появляются, особенно в немецкой прессе, ничего не значит, и я бы особого внимания им не уделял. Если даже и будет какая-то замена Байдена, она будет только в том случае, если он умрет физически до выборов либо будет совсем в каком-то коматозном состоянии не приходящим в сознание. Но в таком случае, даже если это случится, я думаю, что никакая Мишель Обама его заменять не будет, найдут какого-то другого кандидата. Скорее всего, этим кандидатом будет Камала Харрис, вице-президент

Малек Дудаковполитолог

Американист счел Мишель Обаму неподходящей кандидатурой для замены Байдена на выборах. «Нужно понимать, что Мишель Обама уже сама неоднократно утверждала, и мы по ней видим, что она не стремиться в политику, и сколько ее не звали выдвигаться на выборы, она этим просто заниматься не хочет. Ее устраивает нынешняя роль такой вот селебрити, звезды, выступающей на ток-шоу, на разных форумах, зарабатывающей деньги на своих книгах и сериалах, подкастах и всем остальном», — добавил он.

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Ранее Байдена раскритиковали за возможное прекращение поставок боеприпасов Израилю. Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан заявил, что намерение американского лидера бросить своего союзника является отвратительным. Вскоре портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что администрация Байдена все-таки приостановила поставки.

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