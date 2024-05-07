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17:51, 7 мая 2024Спорт

Бывшая российская велогонщица объяснила переход в сборную Франции

Велогонщица Любимова объяснила переход в сборную Франции хорошей структурой
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшая российская велогонщица Валерия Любимова объяснила переход в сборную Франции. Ее слова приводит Le Parisien.

Спортсменка заявила, что выбрала Францию из-за хорошей структурированности. «В России каждый тренировался сам по себе, а здесь есть четкая структура, которая помогает добиться высокого уровня», — отметила она. 19-летняя Любимова добавила, что хотела бы попасть на Олимпийские игры в Париже, однако готова подождать еще четыре года.

29 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что одобрил смену гражданства Любимовой. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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      Анастасия Борисова
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