Бывшая российская велогонщица объяснила переход в сборную Франции

Велогонщица Любимова объяснила переход в сборную Франции хорошей структурой

Бывшая российская велогонщица Валерия Любимова объяснила переход в сборную Франции. Ее слова приводит Le Parisien.

Спортсменка заявила, что выбрала Францию из-за хорошей структурированности. «В России каждый тренировался сам по себе, а здесь есть четкая структура, которая помогает добиться высокого уровня», — отметила она. 19-летняя Любимова добавила, что хотела бы попасть на Олимпийские игры в Париже, однако готова подождать еще четыре года.

29 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что одобрил смену гражданства Любимовой. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.