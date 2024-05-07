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11:41, 7 мая 2024Ценности

Эмили Ратаковски показала откровенное фото без бюстгальтера

Супермодель Эмили Ратаковски показала фото в полосатой рубашке без бюстгальтера

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 32-летняя манекенщица предстала в расстегнутой белой рубашке в голубую полоску. При этом звезда приспустила упомянутое изделие, частично демонстрируя грудь. Кроме того, на фото видно, что она отказалась от бюстгальтера.

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Свой образ Ратаковски дополнила многочисленными украшениями в виде золотых серег, нескольких колец с камнями и подвески с надписью. Модель распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее Ратаковски появилась на публике в платье без нижнего белья. Манекенщица посетила гала-концерт The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке.

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      Екатерина Ештокина
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