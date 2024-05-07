Эмили Ратаковски показала откровенное фото без бюстгальтера

Супермодель Эмили Ратаковски показала фото в полосатой рубашке без бюстгальтера

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 32-летняя манекенщица предстала в расстегнутой белой рубашке в голубую полоску. При этом звезда приспустила упомянутое изделие, частично демонстрируя грудь. Кроме того, на фото видно, что она отказалась от бюстгальтера.

Свой образ Ратаковски дополнила многочисленными украшениями в виде золотых серег, нескольких колец с камнями и подвески с надписью. Модель распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее Ратаковски появилась на публике в платье без нижнего белья. Манекенщица посетила гала-концерт The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке.