Футболист Безруков пошутил об отмененном голе рукой

Футболист Безруков: как можно было отменить гол рукой, если моя фамилия Безруков

Футболист «Рубина» Руслан Безруков пошутил об отмененном голе рукой в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Его слова приводит Sport24.

«Последняя шутка на сегодня: "Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?"» — задался вопросом спортсмен.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. Безруков забил на 86-й минуте, однако гол был отменен из-за игры рукой.

Ранее Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата страны. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.