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13:28, 7 мая 2024Забота о себе

Россиянам назвали неожиданную пользу от работы на даче

Педиатр Лариса Годун заявила, что работа на даче помогает бороться со стрессом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Работа на даче помогает бороться с депрессией и стрессом, заявила педиатр Лариса Годун. Неожиданную пользу садоводства она назвала россиянам в комментарии для Life.ru.

Работа с растениями на свежем воздухе снижает уровень стресса и симптомы проявления депрессии, сказала Годун. Кроме того, у тех, кто регулярно занимается делами на даче, улучшаются когнитивные функции. Это происходит благодаря повышению уровня серотонина и эндорфинов, обладающих антидепрессивными свойствами.

Также физическая активность на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, важного для здоровья костей и иммунитета

Лариса Годунпедиатр

По мнению Годун, работа на даче полезна и для семейных отношений, так как она помогает близким людям обмениваться опытом и взаимной поддержкой. Все это позволяет улучшить общение и укрепить эмоциональную связь, добавила доктор.

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      Вера Владзиевская
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