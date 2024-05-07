Россиянам назвали неожиданную пользу от работы на даче

Педиатр Лариса Годун заявила, что работа на даче помогает бороться со стрессом

Работа на даче помогает бороться с депрессией и стрессом, заявила педиатр Лариса Годун. Неожиданную пользу садоводства она назвала россиянам в комментарии для Life.ru.

Работа с растениями на свежем воздухе снижает уровень стресса и симптомы проявления депрессии, сказала Годун. Кроме того, у тех, кто регулярно занимается делами на даче, улучшаются когнитивные функции. Это происходит благодаря повышению уровня серотонина и эндорфинов, обладающих антидепрессивными свойствами.

Также физическая активность на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, важного для здоровья костей и иммунитета

Лариса Годун педиатр

По мнению Годун, работа на даче полезна и для семейных отношений, так как она помогает близким людям обмениваться опытом и взаимной поддержкой. Все это позволяет улучшить общение и укрепить эмоциональную связь, добавила доктор.

Ранее психотерапевт Екатерина Волхонская назвала способы борьбы со стрессом. В частности она рекомендовала регулярно заниматься спортом и творчеством.

