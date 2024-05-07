Шестиклассники устроили бойцовский клуб в российской школе

В Ленинградской области шестиклассники устроили бойцовский клуб в школе

Шестиклассники устроили бойцовский клуб в школе в Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснил телеканал, регулярные драки происходят на переменах в одной из школ в Сосновом Бору. По соцсетям разошлось видео, на котором российские подростки бьют друг друга руками и ногами под восторженные возгласы сверстников.

Источник издания отметил, что зачинщик занимается боксом и такие стычки на переменах происходят постоянно.

До этого сообщалось, что в городе Каменске-Уральском Свердловской области подростки толпой избили сверстника из-за внешнего вида. После случившегося горожанину потребовалась операция на носу. Юноша сам пришел к полицейским и рассказал об избиении.

Еще раньше во Владивостоке подросток избил сверстника из-за одного вопроса.