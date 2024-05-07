Маск счел недооцененной идею писателя Кинга о поединке Путина и Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск счел недооцененной идею о разрешении российско-украинского конфликта путем поединка глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Таким образом миллиардер прокомментировал соответствующую инициативу писателя Стивена Кинга. По словам Маска, подобный способ решения противоречий имеет смысл.

Фото: Ian Langsdon / Reuters

Кинг предложил Путину и Зеленскому встретиться один на один

Кинг опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) возможный сценарий решения конфликта. По мнению писателя, Путину и Зеленскому следует встретиться в формате один на один, чтобы достичь консенсуса и остановить боевые действия.

Я считаю, что Путин и Зеленский должны (...) уладить свои разногласия и подраться один на один Стивен Кинг писатель

При этом писатель отметил, что противостояние президентов следует транслировать онлайн. По мнению Кинга, который неоднократно поддерживал Украину, победу в данном поединке одержит Зеленский.

Стивен Кинг. Фото: Patrick Semansky / AP

Кинг отказался сотрудничать с Россией в марте 2022 года, заявив, что не будет заключать контракты с издательствами в связи с началом спецоперации на Украине. В 2023 году продажи произведений Кинга в РФ снизились на 22 процента: по итогам прошлого года он выбыл из списка пяти самых издаваемых в стране писателей. Он сместился на седьмое место, а общий тираж его произведений составил 400,9 тысячи экземпляров.

Путин заявлял о готовности России к переговорам по Украине

Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Так, в марте глава государства заявил, что Россия готова к переговорам, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что именно позиция Зеленского мешает возобновлению переговорного процесса. Он напомнил, что на Украине действует законодательный запрет на переговоры, принятие которого инициировал президент.