Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 7 мая 2024Мир

Стивен Кинг предложил решить украинский конфликт поединком Путина и Зеленского. Его поддержал Илон Маск

Маск счел недооцененной идею писателя Кинга о поединке Путина и Зеленского
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск счел недооцененной идею о разрешении российско-украинского конфликта путем поединка глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Таким образом миллиардер прокомментировал соответствующую инициативу писателя Стивена Кинга. По словам Маска, подобный способ решения противоречий имеет смысл.

Фото: Ian Langsdon / Reuters

Кинг предложил Путину и Зеленскому встретиться один на один

Кинг опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) возможный сценарий решения конфликта. По мнению писателя, Путину и Зеленскому следует встретиться в формате один на один, чтобы достичь консенсуса и остановить боевые действия.

Я считаю, что Путин и Зеленский должны (...) уладить свои разногласия и подраться один на один

Стивен Кингписатель

При этом писатель отметил, что противостояние президентов следует транслировать онлайн. По мнению Кинга, который неоднократно поддерживал Украину, победу в данном поединке одержит Зеленский.

Стивен Кинг

Стивен Кинг. Фото: Patrick Semansky / AP

Кинг отказался сотрудничать с Россией в марте 2022 года, заявив, что не будет заключать контракты с издательствами в связи с началом спецоперации на Украине. В 2023 году продажи произведений Кинга в РФ снизились на 22 процента: по итогам прошлого года он выбыл из списка пяти самых издаваемых в стране писателей. Он сместился на седьмое место, а общий тираж его произведений составил 400,9 тысячи экземпляров.

Материалы по теме:
«Или жизнь с Россией, или бесконечная война» Дмитрий Медведев — о будущем Украины, врагах, Навальном и конечной цели СВО
«Или жизнь с Россией, или бесконечная война»Дмитрий Медведев — о будущем Украины, врагах, Навальном и конечной цели СВО
22 февраля 2024
«Не отдавайте ракеты москалям!» Почему 30 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия и стала партнером НАТО?
«Не отдавайте ракеты москалям!»Почему 30 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия и стала партнером НАТО?
12 февраля 2024
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
9 февраля 2024

Путин заявлял о готовности России к переговорам по Украине

Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Так, в марте глава государства заявил, что Россия готова к переговорам, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что именно позиция Зеленского мешает возобновлению переговорного процесса. Он напомнил, что на Украине действует законодательный запрет на переговоры, принятие которого инициировал президент.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

      Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше