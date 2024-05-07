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11:17, 7 мая 2024Мир

Посол США уехала из России

Рябков: посол США Трейси уехала из России на определенное время

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол США в России Линн Трейси уехала из России на определенное время. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Посол Трейси уехала на определенное время из России, сейчас она действительно не находится в Москве», — сообщил дипломат.

Заглавы МИД добавил, что эта информация была известна ведомству за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов из других стран на церемонию инаугурации президента России.

Ранее стало известно о разногласиях внутри Европейского союза (ЕС) касательно посещения инаугурации президента России Владимира Путина. Часть стран хотели отправить на мероприятие своих представителей, однако другие посчитали это «нецелесообразным». Церемония инаугурации Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся с 15 по 17 марта, пройдет в Москве во вторник, 7 мая.

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      Дарья Устьянцева
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