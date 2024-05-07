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09:10, 7 мая 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Шебекинском горокруге

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

В Шебекинском городском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 7 мая, в Белгородской области уже объявляли ракетную опасность. Она продлилась 10 минут и затронула Белгород и Белгородский район.

Источник RT ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России утром 7 мая. По данным источника телеканала, украинские военные планируют применить более 50 беспилотников, а также десятки дальнобойных ракет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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