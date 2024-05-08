Искавших в российской школе «нелюдей» членов «Русской общины» наказали

Блокировавших школу в Батайске членов «Русской общины» арестовали на трое суток

В Ростовской области суд арестовал трое суток членов «Русской общины», которые в апреле пришли к школе №4 города Батайска в поисках «нелюдей» и блокировали учебное заведение. Об этом сообщается в Telegram-канале объединения.

Как утверждает активист с прикрепленного к посту видео, члены «Русской общины» пришли в школу по приглашению директора и сами позвали туда силовиков, «чтобы спокойно разобраться в ситуации» с учеником, который во время конфликта с учителем заявил о желании «поставить русских на колени». По словам мужчины, суд предъявил участникам инцидента обвинения в организации незаконного массового мероприятия и нарушении общественного порядка. На момент публикации в канале под арест отправили двух человек, один из которых является участником специальной военной операции, второй — участником боевых действий на Северном Кавказе.

В свою очередь, Telegram-канал Don Mash пишет, что именно директор написал заявление в полицию на активистов, после чего правоохранители задержали шестерых из них. Всех их арестовали по административным статьям на трое суток, выяснило издание.

Инцидент произошел 25 апреля после того, как активисты «Русской общины» обратились через свои чаты к единомышленникам с призывом прийти к учебному заведению, чтобы поговорить с «нелюдями». Этому предшествовал конфликт между девятиклассником и учительницей русского языка, которые поругались четыре месяца назад.

В результате члены объединения блокировали здание, отказавшись выпустить учеников первой смены. Детей из второй смены внутрь они также не запустили. Кроме того, десятки окруживших школу мужчин сняли на видео. Позже в администрации города сообщили, что конфликт исчерпан.

Сами активисты «Русской общины» рассказали, что всего к школе приехали около ста человек. По их словам, прибывшие на место силовики приняли «общинников» за агрессивно настроенных граждан, но после выяснения обстоятельств пообещали «решить проблему».

По информации на сайте «Русской общины», объединение ставит перед собой цели «единения русских людей для всех видов помощи друг другу», а также «развития русского самоуправления и предпринимательства». Коммуникация между ее участниками происходит посредством чатов, которые созданы отдельно под каждый регион. На информационных ресурсах «Русской общины» широко освещаются происшествия с участием мигрантов.