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15:39, 8 мая 2024Экономика

Названа цена самой доступной квартиры на популярном у россиян курорте

ГЖА.рф: самая дешевая квартира в Стамбуле выставлена за 5,7 млн руб
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Engin Yapici / Unsplash

Самая доступная квартира в Стамбуле обойдется в 5,7 миллиона рублей. Рынок недвижимости на популярном у россиян курорте проанализировали в международном агентстве ГЖА.рф. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самый бюджетный объект представляет собой многокомнатную квартиру площадью 154 квадратных метра. Лот экспонируется в районе Фатих и требует ремонта.

В компании отмечают снижение спроса на стамбульское жилье среди россиян. В сравнении с апрелем 2023-го покупатели интересовались местной недвижимостью на 38 процентов реже. За два последних года показатель упал едва ли не на 80 процентов.

Турецкое жилье продолжает пользоваться популярностью среди отечественных инвесторов. Однако ранее сообщалось о массовом отъезде россиян из страны в связи с повышением цен на аренду и покупку недвижимости. Причиной также выступило ужесточение проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство. Также риелторы фиксируют повышенный спрос на объекты в Таиланде и Грузии.

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      Виктория Клабукова
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