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16:41, 8 мая 2024Наука и техника

Rocket Lab сдвинула первый запуск многоразовой ракеты

Rocket Lab сдвинула первый запуск многоразовой ракеты Neutron

Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com

Американская компания Rocket Lab сдвинула запуск новой многоразовой средней ракеты Neutron с 2024-го на 2025-й год. Об этом сообщает SpaceNews.

В компании заявили, что завершили работу над первым двигателем Archimedes, который уже смонтирован на испытательном стенде в Космическом центре имени Джона Стенниса в американском штате Миссисипи. Работающий на жидких метане и кислороде силовой агрегат готовится к статическим огневым испытаниям.

Первый пуск Neutron в компании прогнозируют не ранее середины 2025-го.

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1 февраля 2024

В феврале издание сообщило, что Rocket Lab запланировала впервые запустить новую многоразовую среднюю ракету Neutron до конца 2024 года.

О планах создания носителя Neutron, предназначенного для запуска на низкую околоземную орбиту около восьми тонн полезной нагрузки, Rocket Lab сообщила в марте 2021 года.

Длина двухступенчатой ракеты Neutron составит 30 метров, диаметр ее головного обтекателя — 4,5 метра. К Луне носитель сможет доставить до двух тонн, к Венере и Марсу — до 1,5 тонны. Первая ступень Neutron будет совершать мягкую посадку на морскую платформу.

В настоящее время Rocket Lab располагает сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки.

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      Иван Потапов
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