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20:39, 10 мая 2024Россия

Силы ПВО сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью

МО РФ сообщило еще об одном сбитом украинском дроне в Белгородской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью. Об этом Министерство обороны (МО) России сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Киев пытался совершить очередную террористическую атаку около 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и беспилотник. Попытка атаковать регион была предпринята также в 15:15 по московскому времени.

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      Илона Палей
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