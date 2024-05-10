Силы ПВО сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью

МО РФ сообщило еще об одном сбитом украинском дроне в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью. Об этом Министерство обороны (МО) России сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Киев пытался совершить очередную террористическую атаку около 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и беспилотник. Попытка атаковать регион была предпринята также в 15:15 по московскому времени.