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12:07, 10 мая 2024Россия

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

МО России: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

Отмечается, что около 11:30 по московскому времени Киев пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Ночью стало известно, что силы ПВО уничтожили в городском округе Подольск летевший к Москве беспилотник. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

9 мая Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Атака была совершена в 9:40 по московскому времени.

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      Даниил Иринин
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