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17:33, 10 мая 2024Россия

Упавший с моста в Петербурге автобус подняли из воды

Упавший с моста в реку Мойку в Петербурге автобус подняли из воды

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пассажирский автобус, который упал с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге и утонул после дорожно-транспортного происшествия, подняли из воды при помощи крана, передает РИА Новости.

В городском комитете по транспорту сообщили, что упавший в воду автобус был исправен. 7 мая транспортное средство прошло плановое техобслуживание, а перед выходом на линию был проведен необходимый технический осмотр.

В МЧС России рассказали, что в ДТП с утонувшим автобусом погибли три человека, четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти.

Ранее Telegram-канал Mash показал видео, демонстрирующее момент падения автобуса в реку. На ролике видно, что водитель потерял управление.

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