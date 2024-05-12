На месте обрушения дома в Белгороде провели минуту тишины

Спасатель: ответных криков во время минуты тишины в Белгороде не было

В Белгороде на месте частичного обрушения жилого дома провели минуту тишины для поиска людей. Об этом пишет РИА Новости.

Как изданию сообщил спасатель, ответных криков во время минуты тишины не было.

Перед этим в МЧС России рассказали о спасении из-под завалов мужчины. Его передали медикам. Кроме того, перед этим спасатели извлекли из-под завалов женщину.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем в городе обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. В Минобороны России сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Позднее стало известно о двух погибших.

