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13:25, 12 мая 2024Россия

Опубликовано видео с Гладковым на месте обрушения дома в Белгороде

Гладков на видео призвал не создавать толпу у обрушения многоэтажки в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал не создавать толпу на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Белгороде. Видео, на котором глава региона дает указания, опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

«Мы сейчас технику подтянем, все будет хорошо», — обратился Гладков к собравшимся людям. Он попросил их разойтись.

Издание Shot также выложило в Telegram-канале видео, на котором губернатор помогает разбирать завалы.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с моментом прилета снаряда по многоэтажке в Белгороде.

Днем 12 мая в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. На месте идут поисково-спасательные работы, по данным Минздрава, пострадали 17 человек.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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      Маргарита Щигарева
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