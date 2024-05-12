Местная жительница описала момент прилета снаряда по многоэтажке в Белгороде

Жительница Белгорода описала момент прилета снаряда по многоэтажному дому

Жительница Белгорода, чей дом находится по соседству с многоэтажкой, в которой обрушился подъезд, описала момент прилета снаряда. Видео с ее комментарием публикует Telegram-канал «Белгород-медиа».

«Прилетело очень сильно (...). Тряслось все абсолютно, [стоял] запах газа, запах дыма», — рассказала девушка. Она заявила, что осталась на месте ЧП, чтобы помогать. По словам местной жительницы, она с другими людьми помогала разбирать завалы до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что под завалами в Белгороде может находиться многодетная семья. Связь с ними пропала после обрушения подъезда, их нет в списках пострадавших.

Днем 12 мая в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. На месте идут поисково-спасательные работы, по данным Минздрава, пострадали 17 человек.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.