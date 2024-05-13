Патрушев появился на совещании с Путиным несмотря на передачу кресла Шойгу

Патрушев появился на совещании Совбеза с Путиным после передачи кресла Шойгу

Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев появился на совещании с президентом России Владимиром Путиным несмотря на передачу поста экс-главе Минобороны Сергею Шойгу. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале Кремля.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства проводит совещание в формате видеоконференции. На мониторе компьютера можно заметить Патрушева.

Это первое совещание Совбеза, которое провел президент после кадровых перестановок. В ходе изменений Путин освободил от должности Николая Патрушева и назначил на его место Сергея Шойгу. В качестве кандидата на пост главы Минобороны России президент предложил бывшего первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Информация о назначении Шойгу на пост секретаря Совбеза опубликована на сайте консультативного органа.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Патрушев перешел на другую работу, не уточнив конкретную должность.