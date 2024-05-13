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12:05, 13 мая 2024Россия

Предложенный Путиным кандидат на пост главы Минобороны прибыл в Совфед

Предложенный Путиным кандидат на пост главы Минобороны Белоусов прибыл в Совфед

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны, прибыл в Совет Федерации. Как передает РИА Новости, в понедельник, 13 мая, там проходят консультации по кандидатам на посты министров.

Белоусов в сопровождении спикера Совфеда Валентины Матвиенко направился в зал для консультации.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что с приходом бывшего вице-премьера на пост министра обороны в России должна перетерпеть изменения система обеспечения Вооруженных сил.

Кроме того, глава КПРФ Геннадий Зюганов отозвался о Белоусове как о человеке с сильным характером. По мнению политика, перестановки в действующем руководстве Минобороны России объективны.

11 мая стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.

Спустя день выяснилось, что президент России предложил назначить Белоусова министром обороны страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что его представили в Совет Федерации в качестве кандидата на пост главы Минобороны.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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