Экс-премьер России объяснил предложение Путина назначить нового министра обороны

Экс-премьер Степашин о Белоусове: нужно решать военно-технические вопросы

Предложение президентом Владимиром Путиным кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с тем, что Россия нуждается в решении вопросов военно-технического укрепления спецоперации. Об этом, объясняя возможное назначение, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, его цитирует ТАСС.

«Больше всех вызвало удивление предложение назначить нового министра обороны. Знаю [Белоусова] как эффективного менеджера, крепкого финансиста, и, самое главное, он государственник, человек с государственным подходом», — считает Степашин.

Он назвал такое назначение очевидным, подчеркнув, что военная составляющая организации боевых действий остается за Генеральным штабом. Степашин счел эффективным предложенный состав правительства и указал на важность поддержки всех кандидатур Совфедом и Госдумой.

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент Владимир Путин предложил Совфеду в воскресенье, 12 мая. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова. Экс-министр обороны Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза страны.

Белоусов в 2012-2013 годах возглавлял Минэкономразвития, затем до 2020 года был помощником президента России по экономическим вопросам. Первым зампредседателя кабмина Белоусова назначили в январе 2020 года. Предложенный на пост главы Минобороны кандидат в том же году, когда глава кабмина Михаил Мишустин заразился коронавирусом, три недели исполнял обязанности премьер-министра.

Политолог Сергей Марков ранее назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны. По его словам, ими станут борьба с коррупцией и превращение армии России в максимально инновационную и быстро развивающуюся структуру. В качестве возможной причины его назначения директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал подход Белоусова к инновациям.